POL-K: 250605-5-K/BAB Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf der A555 - dunkelblauer SUV mit Düsseldorfer Kennzeichen gesucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem dunkelblauen SUV mit Düsseldorfer Städtekennung. Dessen Fahrer wird verdächtigt am Mittwochmorgen (4. Juni) gegen 7 Uhr an einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der Bundesautobahn 555 beteiligt gewesen zu sein. Laut Augenzeugen soll der Fahrer/die Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Godorf und Wesseling mittels Lichthupe und dichtem Auffahren einen Renault Clio-Fahrer (55) bedrängt und anschließend rechts überholt haben. Dann soll der mutmaßliche SUV plötzlich mitten auf der Fahrbahn ohne erkennbaren Grund bis zum Stillstand abgebremst haben. Um nicht aufzufahren, habe der 55-Jährige nach rechts auszuweichen müssen, wo sein Renault mit einem Lkw (Fahrer: 34) zusammenstieß, der in die gleiche Richtung fuhr. Anschließend prallte der Kleinwagen in die rechte Leitplanke und schleuderte umher.

Kurz darauf soll sich der dunkelblaue Wagen wieder in Bewegung gesetzt haben und davongefahren sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrer/zur Fahrerin sowie dem Verbleib des gesuchten Wagens geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

