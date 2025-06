Polizei Köln

POL-K: 250605-2-K Angriff mit Pfefferspray in Kölner Stadtbahn - Tatverdächtige identifiziert - Fahndungsrücknahme

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30. Mai, Ziffer 6:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6045698

Nach dem Angriff mit Pfefferspray in einer Stadtbahn am 26. Januar haben sich zwei der drei Tatverdächtigen (24, 60) über ihre Rechtsanwälte am Mittwoch (4. Juni) gestellt. Beide sind in Köln wohnhaft und lassen sich in dem vorliegenden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung anwaltlich vertreten.

Im Zuge weiterer Zeugenvernehmungen war es den Ermittlern des Kriminalkommissariats 54 zudem gelungen die dritte Tatverdächtige (23) zu identifizieren.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (bg/al)

