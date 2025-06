Polizei Köln

POL-K: 250603-3-K/LEV Bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" - Kinder im Blick

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat sich am Dienstagvormittag (3. Juni) in Köln und Leverkusen an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" beteiligt. Allein im Jahr 2024 hatten über 400 Kinder bei Unfällen teils schwere Verletzungen erlitten. Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall am 30. Januar 2025 verlor ein 11 Jahre altes Mädchen in Leverkusen-Opladen auf tragische Weise ihr Leben. Ein Auto erfasste die 11-Jährige frontal auf ihrem Schulweg.

Die Polizei Köln hat daher bei der heutigen Aktion vor allem das Fahrverhalten der erwachsenen Verkehrsteilnehmenden rund um die Schutzzone "Schule" genauer unter die Lupe genommen und dabei in kurzer Zeit über 70 Verstöße von Autofahrern festgestellt. Während 18 von ihnen zu schnell unterwegs waren, nutzen neun Fahrer ihr Mobiltelefon verbotswidrig. Sieben Autofahrer legten ein falsches Abbiegeverhalten an den Tag.

In Leverkusen waren die Beamten auf dem Carl-Carstens-Ring vor dem Freiherr-vom- Stein Gymnasium in Schlebusch unterwegs. Die Beamten ahndeten hier rund 700 Geschwindigkeitsverstöße in der ausgewiesenen 50er Zone. Bei gezielten Kontrollen rund um den Berliner Platz in Opladen, dem damaligen Unfallort des 11-jährigen Mädchens, hielten sich die Autofahrer größtenteils an die Vorschriften.

Die bundesweite Aktion wurde zusätzlich durch Verkehrssicherheitsberater unterstützt. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Berthold-Otto-Grundschule in Köln-Mülheim trainierten die Experten u.a. das richtige Verhalten an einem "Zebrastreifen". Das neu erlernte Wissen konnten die Grundschüler dann in Begleitung der Polizisten gleich ausprobieren. Eine wichtige Aktion, die nicht nur den Kindern mehr Sicherheit vermittelt, sondern auch das Bewusstsein der Autofahrer rund um die Schutzzone "Schule" geschärft hat. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell