POL-K: 250603-1-BAB/K Schwerer Auffahrunfall auf der A 4 - mehrere Verletzte, Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots) - Nach einem Brand in einem Restaurant in der Nacht auf Sonntag (1. Juni) am Konrad-Adenauer-Platz in Leverkusen-Wiesdorf haben Polizisten einen 57-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, gegen 4 Uhr brennbare Flüssigkeit vor der Glasfront des Lokals ausgeschüttet und angezündet ...

mehr