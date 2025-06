Polizei Köln

POL-K: 250602-3-K/BAB Auf der A559: Mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer in kurzer Hose, Hemd und Badeschlappen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 559 in Fahrtrichtung Köln ist am späten Sonntagabend (1. Juni) ein Motorradfahrer (21) schwer verletzt worden. Die tiefen Schürfwunden lassen sich auf fehlende Schutzkleidung zurückführen. Der 21-Jährige war lediglich mit Helm, einem Hemd, einer kurzen Hose und Badeschlappen bekleidet. Laut Zeugen war der junge Suzuki-Fahrer gegen 22 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Köln unterwegs, als er kurz vor dem Autobahnkreuz Gremberg in einem Baustellenbereich aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck eines vorausfahrenden Kia prallte und mehrere Meter über die Fahrbahn rutschte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Von den drei Insassen des Kias (Fahrer: 21) erlitt ein Unfallbeteiligter leichte Verletzungen.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Suzuki-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

