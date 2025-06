Polizei Köln

POL-K: 250602-1-K Gewalttat in der Kölner Altstadt - 39-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Freitagabend (30. Mai) ist in der Altstadt-Süd ein 39-jähriger Mann von vier jungen Männern angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Kölner Ehepaar (56, 54), das dem Geschädigten zur Hilfe eilte und in die Auseinandersetzung eingriff, erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei Köln sucht in diesem Zusammenhang dringend weitere Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der wohnungslose Mann gegen 18.15 Uhr von der Hohe Straße in Richtung Süden gelaufen und dabei von den mutmaßlich vier Angreifern verfolgt worden. Im Kreuzungsbereich zur Pipinstraße habe er sich dann hinter einem Straßenschild verstecken wollen, bis ihn die Personengruppe entdeckte und unvermittelt auf ihn eingeschlagen habe. Anschließend sollen sie den auf den bereits am Boden liegenden Verletzten eingetreten haben.

Der Zeuge (56) habe daraufhin eingegriffen und einen der Angreifer zu Boden gebracht, woraufhin auch er geschlagen worden sei. Erst als dessen Ehefrau zur Unterstützung geeilt sei, hätten die Angreifer von ihnen abgelassen und seien in verschiedene Richtungen weggerannt.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen bislang noch nicht identifiziert werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs aufgenommen und wertet unter anderem Bildmaterial aus Überwachungskameras aus.

Beschreibung der Tatverdächtigen (alle ca. 17-20 Jahre alt):

- 1. Tatverdächtiger: schlank, dunkle Kleidung, auffällige Locken/Afro

- 2. Tatverdächtiger: schlank, dunkle Hose, weißes T-Shirt, schwarze Steppweste, schwarze Hautfarbe

- 3. Tatverdächtiger: normale Statur, weißes T-Shirt, schwarze Hose, schwarze Hautfarbe

- 4. Tatverdächtiger: schlank, weißes T-Shirt, blaue Jeans

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Köln weist noch einmal darauf hin, dass solche Situationen mit Risiken verbunden sind.

So handeln Sie sicher und hilfreich bei Gewalttaten:

- Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr.

- Alarmieren Sie die Polizei unter 110.

- Beobachten Sie genau und merken Sie sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung.

- Sprechen Sie andere Passanten an, um gemeinsam Hilfe zu leisten.

- Leisten Sie erste Hilfe - sobald die Situation es erlaubt und Sie selbst sicher sind. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell