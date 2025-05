POL-K: 250530-6-K Mit Pfefferspray in Stadtbahn angegriffen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Polizisten haben am Mittwochabend (28. Mai) zwei 21-jährige Männer an einer Straßenbahnhaltestelle in Neuehrenfeld vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, ein gestohlenes Kleinkraftrad auf einem Spielplatz an der St.-Anna-Kirche in Brand gesetzt zu haben. Der Roller brannte gegen 21.15 Uhr ...

mehr