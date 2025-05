Polizei Köln

POL-K: 250530-3-K Gestohlenes Kleinkraftrad in Brand gesetzt - mehrere Fensterscheiben einer Kirche beschädigt - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (28. Mai) zwei 21-jährige Männer an einer Straßenbahnhaltestelle in Neuehrenfeld vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, ein gestohlenes Kleinkraftrad auf einem Spielplatz an der St.-Anna-Kirche in Brand gesetzt zu haben.

Der Roller brannte gegen 21.15 Uhr mit meterhohen Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch Hitze und Rauch wurden mehrere Fenster der Kirche beschädigt, die Fassade war verrußt.

Eine Zeugin hatte die Verdächtigen bereits gegen 18 Uhr beobachtet, als sie das Fahrzeug auf den Spielplatz schoben und versteckten.

Der Roller war gestohlen und mit falschen Kennzeichen versehen. Einer der beiden Männer war bereits am Mittag wegen eines weiteren Roller-Diebstahls aufgefallen - er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen gegen seinen mutmaßlichen Mittäter dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell