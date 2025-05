Polizei Köln

POL-K: 250530-2-K Flucht vor Polizeikontrolle - Autofahrer (19) prallt gegen Verkehrszeichen - Unfallwagen und Mobiltelefone sichergestellt

Köln (ots)

Die Flucht vor der Polizei endete für einen Autofahrer (19) und seine Begleiterin (20) am frühen Donnerstagmorgen (29. Mai) mit einem Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Köln-Poll. Der 19-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zog sich wie seine Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Einsatzkräfte stellten den Mercedes sowie die Mobiltelefone der Insassen zur Beweisauswertung sicher.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Halter des Mercedes gegen 5.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er zufällig in Kalk den 19-jährigen Bekannten seiner Tochter am Steuer der B-Klasse erblickt hatte. Diese hatte er laut eigenen Angaben der 20-Jährigen, jedoch nicht dem führerscheinlosen 19-Jährigen, zur Verfügung gestellt. Als er ihn dann allerdings als Fahrer entdeckte, rief er die Polizei und lotste ein Streifenteam zum Standort seines Wagens. Die Einsatzkräfte signalisierten anschließend dem Mercedes anzuhalten, woraufhin der in Köln wohnhafte Niederländer jedoch aufs Gaspedal trat und mit hohem Tempo in Richtung A4 fuhr. Dort verlor er in der Auffahrt in Poll dann die Kontrolle über die B-Klasse und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen eines Gefährdungsdeliktes im Straßenverkehr, der unbefugten Ingebrauchnahme von Kraftfahrzeugen und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (cw/al)

