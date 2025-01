Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrecher in Berne von Anwohner in die Flucht geschlagen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus in Berne ist am Mittwoch, 22. Januar 2025, von einem Anwohner vereitelt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der 84-jährige Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße "Schwarzer Weg" kam gegen 18:55 Uhr nach Hause und wurde auf eine männliche Person aufmerksam, die sich an einem Fenster des Hauses zu schaffen machte. Lautstark machte er auf sich aufmerksam und schlug den Einbrecher in die Flucht.

Den Täter beschrieb er als

- 190 cm groß - von schlanker Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jacke - und einer dunklen Hose - trug eine Schirmmütze - maskiert

Möglicherweise nutzte die beschriebene Person ein dunkles Damenrad, um vom Tatort zu fliehen.

Wer im Bereich des Tatortes, also zwischen Brandenburger Weg und Hamburger Straße, verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

