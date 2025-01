Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Kreis Wesermarsch Pkw prallt in das Gebäude der Kreiszeitung Wesermarsch - 3 Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 22.Januar 2025, um 15:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Nordenhamer die Bahnhofstraße mit seinem Pkw in Richtung Bahnhof Nordenham. An der Ampelkreuzung Bahnhofstraße / Jahnstraße / Lutherstraße ordnete der 18-jährige Nordenhamer sich auf dem Abbiegestreifen ein und bog nach links in die Jahnstraße ab. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Gebäudemauer der Kreiszeitung Wesermarsch. Der 18-jährige Fahrer und die beiden aus Nordenham kommenden Insassen, 17 und 18 Jahre alt, wurden leicht verletzt. An dem Pkw Mercedes entstand erheblicher Sachschaden. Das Gebäude der Kreiszeitung Wesermarsch wurde durch die Kollision beschädigt.

Gesamtschaden: ca. 10.000,- Euro

