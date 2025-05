POL-K: 250528-3-K Versuchter Überfall in Nippes - Kölner mutmaßlich mit Schlagstock attackiert

Köln (ots) - Videobeobachter der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (27. Mai) einen mutmaßlichen Drogenhandel am Ebertplatz in Echtzeit erkannt und so für die Festnahme eines 24 Jahre alten Tatverdächtigen gesorgt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler weitere Drogen und ...

