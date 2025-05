Polizei Köln

POL-K: 250528-2-K Drogenhandel am Ebertplatz - Festnahme eines Dealers. Messer, Amphetamin und Armbrust bei anschließender Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Köln (ots)

Videobeobachter der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (27. Mai) einen mutmaßlichen Drogenhandel am Ebertplatz in Echtzeit erkannt und so für die Festnahme eines 24 Jahre alten Tatverdächtigen gesorgt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler weitere Drogen und Waffen sicher und ermitteln nun auch gegen eine 20 Jahre alte Frau, die mutmaßlich ebenfalls in Drogengeschäfte verwickelt ist. Der 24-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 16.15 Uhr beobachteten Beamte der Videoleitstelle per Live-Übertragung, wie der 24-Jährige einem weiteren Mann (55) eine kleine Tüte übergab und im Gegenzug dafür einen Geldschein entgegennahm.

Die Videobeobachter informierten sofort zivile Einsatzkräfte, die sich im Rahmen ihres Schwerpunkteinsatzes zur Kriminalitätsbekämpfung in der Nähe aufhielten.

Der 24-jährige mutmaßliche Händler hatte mehrere Portionen Amphetamin und ein griffbereit aufbewahrtes Messer mit knapp 30 cm langen Klinge bei sich. Beim dem 55 Jahre alten Käufer fanden die Beamten Amphetamin und Tabletten.

Bei der anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung des Hotelzimmers des 24-Jährigen fanden die Polizisten weitere Drogen - Amphetamine, Cannabis und Haschisch - sowie eine Armbrust mit Pfeilen, ein weiteres Messer und eine Feinwaage. Gegen eine 20-jährige Frau, die sich ebenfalls in dem Zimmer aufhielt, richtet sich nun ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell