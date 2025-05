Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Varel - Zwei Fahrzeuge kollidieren

Varel (ots)

Am 14. Mai 2025, kam es gegen 18:25 Uhr in der Karl-Nieraad-Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 19-jähriger Fahrer aus Visselhövede befuhr mit seinem Audi die Karl-Nieraad-Straße in Fahrtrichtung Hans-Schütte-Straße. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Volvo, der von einem 52-jährigen Mann aus Varel geführt wurde.

Neben beiden Fahrern wurden auch vier Mitfahrerinnen verletzt: Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die sich im Audi befanden, sowie zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren aus dem Volvo. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell