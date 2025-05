Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unangemessenes Verhalten gegenüber Lämmern - Landwirt warnt vor Konsequenzen für Tiere

Wangerland (ots)

Am 14. Mai 2025, wurden zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren gegen 20:45 Uhr in Elisabethgroden (Gemeinde Wangerland) dabei beobachtet, wie sie sich auf eine Viehweide begaben und dort Lämmern hinterherliefen, offenbar in dem Versuch, diese zu fangen oder zu greifen.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte den betroffenen Landwirt, der in der Folge die Polizei verständigte.

Der Landwirt wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den auf der Weide gehaltenen Tieren um sehr junge Lämmer handele. Durch das Verhalten der beiden Männer bestehe die ernstzunehmende Gefahr, dass die Tiere infolge von Stressreaktionen oder durch Ablehnung durch die Muttertiere Schaden nehmen oder sogar versterben könnten.

Die Polizei mahnt: Tiere auf Weiden dürfen nicht gestört, bedrängt oder gar eingefangen werden. Insbesondere Jungtiere reagieren empfindlich auf Stress und Kontakt mit fremden Personen, was zu schweren gesundheitlichen Folgen führen kann.

