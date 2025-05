POL-K: 250527-6-K Zeugensuche nach zwei Brandstiftungen in Raderberg - Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Köln (ots) - Am frühen Montagabend (26. Mai) gegen 18.30 Uhr sollen laut Zeugenangaben sechs männliche Jugendliche einen Senioren (61) mit Behinderung am Bahnhof Leverkusen-Rheindorf zu Boden gerissen und beraubt haben. Bei dem Überfall in einer Fußgängerunterführung hätten die Angreifer einen größeren Bargeldbetrag aus der Bekleidung des Geschädigten ...

