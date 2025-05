Polizei Köln

POL-K: 250527-5-K - Fahndungsrücknahme nach Raubüberfall auf 89-Jährigen - Tatverdächtiger (76) identifiziert

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 3. April, Ziffer 3 und vom 13. Mai, Ziffer 3:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6032912

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6005275

Nach dem Raubüberfall auf einen 89 Jahre alten Senior am 2. April in Köln-Lindenthal haben die Ermittler mit Hilfe der veröffentlichten Aufnahmen einen 76 Jahre alten Tatverdächtigen identifiziert. Der in Köln wohnhafte Mann soll bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sein.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 dauern an.

Die Fahndung wir zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist somit entfallen. (bg/al)

