Polizei Köln

POL-K: 250527-2-K Mutmaßlicher Heroin-Dealer am Friesenplatz gestellt - Diebesgut bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Montagvormittag (26. Mai) gegen 11.30 Uhr auf dem Friesenplatz einen mutmaßlichen Drogendealer (52) mit mehreren Heroinsteinen erwischt. Neben den Drogen stellten die Beamten eine Feinwaage sowie mehrere verkaufsfertige Verschlusstütchen mit Btm-Inhalt sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Köln-Ehrenfeld fahnden Polizisten unter anderem einen Rucksack mit Laptop, Powerbank und Sonnenbrille. Nach ersten Ermittlungen sollen die aufgefundenen Wertgegenstände bereits am Freitag (23. Mai) aus einem abgestellten Fahrzeug in einer Tiefgarage am Ehrenfeldgürtel gestohlen worden sein.

Der 52-Jährige muss sich daher nun in gleich mehreren Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie dem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen verantworten. (ph/al)

