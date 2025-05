Polizei Köln

POL-K: 250513-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Senior in Köln-Lindenthal - Bilder des Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 3. April 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6005275

Nach einem Raubüberfall auf einen 89-jährigen Mann am Nachmittag des 2. April 2025 in Köln-Lindenthal fahndet die Polizei Köln nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

https://polizei.nrw/fahndung/168102

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte der Senior gegen 13.15 Uhr in einer Bankfiliale am Neumarkt Bargeld abgehoben. Als er gegen 15 Uhr seine Wohnung erreichte, wurde er vor dem Hauseingang von hinten angegriffen. Der Täter griff offenbar gezielt in die Innentasche der Jacke, wo sich das Bargeld befand. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Unbekannte mit der Beute zu Fuß in Richtung Aachener Straße. Der 89-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Das Kriminalkommissariat 14 wertete Überwachungsvideos der betroffenen Bankfiliale aus. Darauf ist der mutmaßliche Täter vor dem Überfall zu sehen. Mithilfe dieser Aufnahmen bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

