POL-K: 250513-1-K/LEV/BAB Fahrradfahrer als Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs - Polizei stoppt 22-Jährigen unter Alkoholeinfluss bei Leverkusen

Köln (ots) - Die Kriminalpolizei Bochum wendet sich mit einem fast 42 Jahre zurückliegenden, aber weiterhin ungeklärten Tötungsdelikt an die Öffentlichkeit. Der Fall wird am Mittwoch, 14. Mai 2025, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" detailliert vorgestellt. Ein Ermittler der Bochumer Kriminalpolizei wird den Fall persönlich in der Sendung begleiten ...

