POL-K: 250513-2-K Cannabis-Verkäufe mit Unterstützung der polizeilichen Videobeobachtung entdeckt - mutmaßlicher Drogendealer auf dem Eberplatz festgenommen

Köln (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. auf 11. Mai 2025) sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Autowaschanlage auf der Stixchesstraße in Leverkusen-Manfort eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. ...

