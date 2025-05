Polizei Köln

POL-K: 250527-4-LEV Jugendliche berauben 61-Jährigen an Bahnhof Rheindorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Montagabend (26. Mai) gegen 18.30 Uhr sollen laut Zeugenangaben sechs männliche Jugendliche einen Senioren (61) mit Behinderung am Bahnhof Leverkusen-Rheindorf zu Boden gerissen und beraubt haben. Bei dem Überfall in einer Fußgängerunterführung hätten die Angreifer einen größeren Bargeldbetrag aus der Bekleidung des Geschädigten entnommen. Mit ihrer Beute seien die dunkel gekleideten Räuber über die angrenzenden Felder in Richtung Langenfeld geflüchtet. Ein bislang unbekannter Zeuge habe in einem weißen SUV der Marke Volvo die Verfolgung aufgenommen. Der unverletzt gebliebene Geschädigte teilte den Polizisten mit, er sei um 18 Uhr vom Kölner Hauptbahnhof mit einer Bahn der Linie 6 in Richtung Leverkusen-Mitte gefahren und in Rheindorf ausgestiegen. In dieser Bahn hätten auch die späteren Täter gesessen.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise. Insbesondere auch der unbekannte Volvo-Fahrer wird gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/al)

