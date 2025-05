Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkener Deutscher greift Polizisten an

Großschönau (ots)

13.05.2025 | 21:15 | Großschönau

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen waren Unterstützungskräfte der Bundespolizei aus Bad Düben am 13. Mai 2025 in Großschönau eingesetzt und kontrollierten gegen 21:15 Uhr den Bahnhof. Dabei sahen sie, wie ein Radfahrer am Bahnübergang auf der Gabelsberger Straße stürzte und liegen blieb. Die Streife eilte sofort zum Verunglückten. Sie bemerkten, dass der Mann arge Schwierigkeiten hatte, selbständig aufzustehen. Außerdem roch er stark nach Alkohol. Die Beamten halfen dem Mann auf und verlangten einen Ausweis. Mit dieser Kontrolle war er aber nicht einverstanden, wurde verbal aggressiv und versuchte körperlich auf die Polizisten einzuwirken. Dieser Angriff konnte abgewehrt, die Person zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten seinen Ausweis. Es handelt sich um einen 40-jährigen Deutschen aus der Region.

Nachdem eine Streife der Landespolizei zur Unterstützung eingetroffen war, wurde der Mann nochmals verbal aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte mit ehrverletzenden Worten. Er wurde durch die Landespolizisten übernommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Er muss sich wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell