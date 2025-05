LPI-NDH: Fahrradfahrerin erlitt schwere Verletzungen

Sondershausen (ots) - Zu einem tierischen Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend in der Mittelstraße in Sondershausen. Ein Schwan hatte sich hier in ein Wohngebiet verirrt und hielt die Anwohner auf Trab. Aufgrund der Aufmerksamkeit der anliegenden Hunde wurde der Schwan durch das Bellen in einen Erregungszustand versetzt, sodass die Anwohner nicht mehr ohne der Gefahr eines Angriffs durch das Tier ihre Häuser ...

mehr