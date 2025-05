Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Fahrradfahrerin kollidiert

Schlotheim (ots)

Ein Radfahrer und eine Pkw-Fahrerin befuhren in gleicher Reihenfolge am Freitag, gegen 10.20 Uhr, die Kreisstraße 203 von Schlotheim kommend in Richtung Mehrstedt. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang schloss die Pkw-Fahrerin zu dem Radfahrer auf und streifte ihn mit dem rechten Außenspiegel ihres Pkws beim Überholen aus bisher noch ungeklärter Ursache. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt, während die Peugeot-Fahrerin unverletzt blieb. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiten ein Ermittlungsverfahren ein.

