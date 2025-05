LPI-NDH: Tiefschlaf trotz Feuermelder

Mühlhausen (ots) - Im Steinweg wurde am Donnerstag ein E-Scooter im Zeitraum von 17.55 Uhr bis 19:30 Uhr entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug war mit einem Schloss an einem Türgriff gesichert. Es entstand ein Beuteschaden von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0117774 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

