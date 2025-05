LPI-NDH: E-Scooter wurde geklaut

Nordhausen (ots) - Zwei schwarze Fahrzeuge wurden am Donnerstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.10 Uhr auf den Parkflächen eines Restaurants in der Barfüßerstraße zerkratzt. An den hochpreisigen BMW und Mercedes-Sportwagen entstand zusammen ein Sachschaden mehr als eintausend Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu ...

mehr