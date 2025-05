Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefontrickbetrug - Falsche Bankangestellte

Teistungen (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag erhielt eine 70-Jährige mehrere Anrufe ihres vermeintlichen Bankmitarbeiters. Der Mann erklärte telefonisch, dass es Unstimmigkeiten auf den Konten der Frau geben würde und er nun Fehlbuchungen umbuchen müsse. Der Kriminelle bewegte infolge dessen die Geschädigte dazu all ihre genutzten Bankdaten übermittelt. Die Unbekannten konnten so einen fünfstelligen Betrag erbeuten.

Hinweise der Polizei:

Kriminelle geben sich als Angestellte Ihrer Bank aus und versuchen telefonisch an ihre Kontodaten zu gelangen. Die Betrüger wollen unter einem fingierten Vorwand ihre persönlichen Daten erhalten. Sie geben vor Daten abgleichen zu wollen, Ihnen ein TAN-Verfahren einzurichten oder Ihnen bei einer Fehlbuchung zu helfen.

Die Täter sind in der Lage die Rufnummernanzeige zu manipulieren, sodass Ihnen der Name der Bank oder die Telefonnummer des Kundenservice angezeigt werden kann.

Der Polizei ist auch bekannt, dass die Täter ihren Anruf bereits vorab per Brief oder E-Mail ankündigen.

Geben Sie in keinem Fall vertraulichen Zugangsdaten über das Telefon an Dritte weiter. Sollten Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Anrufs entstehen, beenden Sie das Telefonat. Kontaktieren Sie selbst den Kundenservice Ihrer Bank und überprüfen Sie die Telefonnummer des Anrufers und erkundigen Sie sich gezielt nach dem Anrufer.

Vermuten Sie, dass Unbefugte Ihre Zugangsdaten kennen könnten, ändern Sie diese unverzüglich. Sollte dies nicht möglich sein, lassen Sie bitte Ihr Konto sperren.

Seien Sie immer skeptisch! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, wenden Sie sich sofort an die Polizei.

