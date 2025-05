Polizei Köln

POL-K: 250530-1-K Zeugensuche nach versuchtem Raub auf Taxifahrer in Köln-Flittard - Gesuchter drohte mit Messer

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raub auf einen 71-jährigen Taxifahrer in der Nacht zu Donnerstag (29. Mai 2025) in Köln-Flittard sucht die Polizei Köln Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der bislang unbekannte Fahrgast gegen 3 Uhr gegenüber vom Zülpicher Platz 9 in der Kölner Innenstadt in das Taxi gestiegen sein. Gegen 3.15 Uhr habe er den 71-Jährigen an der Pützlachstraße / Frasengasse im Stadtteil Flittard im Zuge der mutmaßlich vorgetäuschten Zahlung angegriffen. Als der Fahrer ihm Wechselgeld für einen 200-Euro-Schein aushändigte, soll der Mann versucht haben, sowohl das Geld als auch den Schein an sich zu nehmen. Es kam zum Streit - der Unbekannte soll den dem Taxifahrer ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht haben.

Auf seiner Flucht fuhr der Taxifahrer gegen ein Verkehrsschild. Der Täter sei dem Taxi noch ein Stück hinterhergerannt und sei anschließend über die Frasengasse in Richtung Flittarder Hauptstraße geflüchtet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre alt, ca. 1,85 m groß

- kurze braune Haare

- sprach mutmaßlich polnisch

- helles Hemd, blaue Jeans

Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 14 unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell