Polizei Dortmund

POL-DO: Fehlende Gewerbeanmeldung, unversteuerte E-Zigaretten und fünfstellige Bargeldsumme: Polizei, Zoll und Ordnungsamt im Einsatz

Dortmund (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden führten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch (7. August 2024) gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund eine Kontrolle in einem Reisebüro an der Schützenstraße in Dortmund durch. Es wurden eine fünfstellige Bargeldsumme sowie unverzollte E-Zigaretten sichergestellt.

Gegen 12 Uhr betraten die Beamten gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsdienstes das Reisebüro und gingen den Hinweisen nach. In einem Hinterraum fanden die Einsatzkräfte mehrere Hundert unverzollte E-Zigaretten. Sodann versuchte ein Familienmitglied des Inhabers, ein 31-jähriger Dortmunder, das Reisebüro zu verlassen. In seiner Bauchtasche fanden die Polizisten rund 18.000 Euro Bargeld. Weiteres Bargeld in Höhe von 4.535 Euro entdeckten sie in einer Geldkassette, welche in einem Drucker versteckt war.

In einer angrenzenden Garage fanden sie weitere, circa 4.300 unverzollte E-Zigaretten. Der Zoll wurde hinzugerufen. Das Bargeld sowie die Zigaretten wurden sichergestellt. Zudem wurde durch Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes festgestellt, dass seit Mai 2024 keine gültige Gewerbeanmeldung mehr für das Reisebüro vorliegt. Die Ermittlungen dauern an.

