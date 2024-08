Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach versuchtem Raub in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0725

Nach einem versuchten Raub in der Straße Dreischfeld in Lünen sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Unbekannte versuchten, am Dienstnachmittag (6.8.) die Fahrradtasche eines Lüners zu entreißen.

Der 19-jährige Lüner fuhr um 16:35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Dreischfeld. Da ihm auf der engen Straße ein Motorrad entgegenkam, verlangsamte er sein Tempo. Etwa auf gleicher Höhe griff der Beifahrer auf dem Motorrad nach der Fahrradtasche des 19-Jährigen und versuchte, sie vom Fahrrad zu reißen. Gleichzeitig trat der Unbekannte ins Rad des Lüners. Er stürzte in den Grünstreifen, blieb aber unverletzt. Die beiden Fahrer flüchteten ohne die Tasche.

Das Motorrad sowie die beiden Fahrer können nicht näher beschrieben werden. Daher fragt die Polizei Dortmund jetzt: Wem sind gestern Abend zwei Personen auf einem Motorrad in der Straße Dreischfeld in Lünen aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell