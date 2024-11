POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots) - Die Polizeiinspektion Donauwörth berichtete in der Pressemeldung Nr. 1211 wie folgt: Tapfheim - Am 18.11.2024, um 07.45 Uhr, parkte eine 44-jährige Frau ihren silberfarbenen VW vor einer Bäckerei neben der innerörtlichen Bundesstraße 16 (Ulmer Straße) in Fahrtrichtung Donauwörth. Während des Aussteigens der Frau fuhr ein Rübenlaster an dem Wagen vorbei und kollidierte mit der geöffneten ...

