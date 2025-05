Polizei Köln

POL-K: 250530-7-K Mit Machete und Pfefferspray Kiosk überfallen - zwei Männer und Komplize flüchtig - Videoaufnahmen aus Kiosk wurden ausgewertet

Köln (ots)

Mit Videoaufnahmen aus einem Kiosk fahndet die Kriminalpolizei nach zwei mutmaßlichen Männern, die in der Nacht zum 21.Mai (Mittwoch) einen Kiosk auf der Dellbrücker Hauptstraße / Erikastraße überfallen haben sollen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die beiden maskierten Tatverdächtigen gegen 23 Uhr den Kiosk betreten, den Angestellten (69) mit einer Machete bedroht und die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert haben. Als der Inhaber (53) des Kiosks seinem Angestellten zur Hilfe kam, setzte das Duo Pfefferspray ein. Der 53-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und schlug die Angreifer in die Flucht. Laut Zeugen sollen die Männer ohne Beute in Richtung Dellbrücker S-Bahnhof geflüchtet sein. In diesem Zusammenhang soll ein Schmiere stehender Komplize vor dem Kiosk auf die mutmaßlichen Räuber gewartet haben.

Lichtbilder der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/169949

Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

