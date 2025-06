Polizei Köln

POL-K: 250601-1-K/BAB Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf der A57 schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 57 hat der 36 Jahre alte Fahrer einer Harley Davidson am Sonntagmittag (1. Juni) schwere Verletzungen erlitten. Er war gegen 12.40 Uhr zusammen mit zwei weiteren Motorradfahrern in Richtung Köln unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Köln-Worringen und Köln-Chorweiler fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst in das Heck eines langsam vorausfahrenden Mercedes.

Rettungskräfte brachten den Harley-Fahrer in eine Klinik, die drei Insassen in dem Auto (Fahrer: 27) sowie die beiden anderen Kradfahrer blieben unverletzt.

Die Polizei sperrte die A57 in Fahrtrichtung Köln komplett für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten. Der Verkehr wird derzeit noch über die Anschlussstelle Worringen abgeleitet. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert momentan die Spuren vor Ort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/sb)

