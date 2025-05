Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen (ots)

Am Morgen des 28. Mai kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Hagener Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft nach ihm suchen ließ.

Gegen 00:10 Uhr trafen die Einsatzkräfte den türkischen Staatsbürger in der Halle des Hauptbahnhofs an. Zur Feststellung seiner Identität händigte der 39-Jährige den Beamten seinen gültigen Aufenthaltstitel aus. Der Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Systemen ergab ein Fahndungsersuchen zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Hagen. Das Amtsgericht Schwelm hatte den Wohnungslosen im August 2024 zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30,00 Euro verurteilt (Gesamtstrafe: 1.331,00 Euro inklusive Kosten). Da der Türke einen Teil der Strafe bereits gezahlt hatte, war noch ein Restbetrag von 1.080,00 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 18 Tagen zu begleichen. Der Verurteilte wurde vor Ort festgenommen und zur Wache der Bundespolizei in Hagen gebracht.

Die Polizisten brachten den Mann, der die Restsumme nicht aufbringen konnte, im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell