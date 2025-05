Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Versuchter Raub - Bundespolizei kann Täter dank sofortiger Videoauswertung stellen

Aachen (ots)

Am späten Montagabend erging auf der Leitstelle der Bundespolizei in Aachen ein Notruf ein, in dem eine Deutsche (42) angab, soeben auf dem Vorplatz des Aachener Hauptbahnhofes bedroht und beraubt worden zu sein. Nach sofortigem Eintreffen der Beamten der Bundespolizei gab die Frau an, dass sich der Täter in Richtung des Hauptbahnhofgebäudes begab. Eine parallellaufende Sichtung der Videoaufzeichnung führte zur zweifelsfreien Identifizierung des Täters.

Der 39-jährige Rumäne, welcher zuvor versuchte, der Frau ihre Handtasche zu entreißen, wurde sodann auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes gestellt und zur Wache der Bundespolizei verbracht. Eine Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Beschuldigte mittels Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschat Kleve gesucht wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Die weitere Sachbearbeitung wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

