BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 36-Jährigen auf der Autobahn 3 fest; der Mann wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht

Kleve - Weeze (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze hat am Dienstagmorgen, 27. Mai 2025 einen Haftbefehl vollstreckt. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sarajewo wurde eine 27-jährige Deutsche überprüft. Anhand der Personalien stellte sich heraus, dass die Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft ...

mehr