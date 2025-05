Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefälschter Aufenthaltstitel - Bundespolizei verhindert unerlaubte Einreise

Dortmund (ots)

Am Morgen des 26. Mai kontrollierten Bundespolizisten einen Mann am Dortmunder Flughafen. Bei einer Überprüfung seiner Dokumente fanden die Beamten einen gefälschten Aufenthaltstitel.

Gegen 08:30 Uhr erschien der 50-Jährige zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana (Albanien). Der Reisende händigte seinen albanischen Reisepass aus. In dem Dokument befand sich ein griechischer Aufenthaltstitel. Die Überprüfung des Aufenthaltstitels offenbarte Unstimmigkeiten, sodass der Albaner zu einer weiterführenden Kontrolle der Dienststelle am Flughafen Dortmund zugeführt wurde. Eine genaue Prüfung des Dokuments bestätigte den Verdacht der Fälschung. Nachdem der Straftatvorwurf eröffnet wurde, machte der Tatverdächtige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht. Nach Rücksprache mit dem Dienstgruppenleiter der Bundespolizei entschied dieser, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro zu erheben und den albanischen Staatsbürger zurückzuweisen.

Der Aufenthaltstitel des Mannes wurde als ungültig gekennzeichnet, und er trat den Rückflug von Dortmund nach Albanien an.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

