Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 58-Jährigen am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am späten Montagabend, 26. Mai 2025 überprüfte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 58-jährigen Italiener. Der Mann reiste zuvor mit einem Flug aus Bari in das Bundesgebiet ein. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Geldwäsche durch die Staatsanwaltschaft Köln gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und wird am Dienstagvormittag durch die Bundespolizei dem Haftrichter zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell