BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Intensivtäter

Dortmund (ots) - Am 25. Mai entwendete eine Frau in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof ein Ladegerät. Als der Detektiv sie am Verlassen der Filiale hinderte, spuckte sie ihm ins Gesicht, beschimpfte und beleidigte ihn. Gegen 12:25 Uhr beobachtete der Mitarbeiter, wie die 20-Jährige ein Ladegerät aus der Verpackung nahm und in ihre Tasche steckte. ...

mehr