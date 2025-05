Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl den Ladendetektiv beleidigt und bespuckt Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am 25. Mai entwendete eine Frau in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof ein Ladegerät. Als der Detektiv sie am Verlassen der Filiale hinderte, spuckte sie ihm ins Gesicht, beschimpfte und beleidigte ihn.

Gegen 12:25 Uhr beobachtete der Mitarbeiter, wie die 20-Jährige ein Ladegerät aus der Verpackung nahm und in ihre Tasche steckte. Anschließend verließ sie den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv folgte der Tatverdächtigen, sprach sie an und bat sie, mit ihm ins Büro der Filiale zu kommen. Die Nürnbergerin wollte dem nicht nachkommen, spuckte dem 42-Jährigen unvermittelt ins Gesicht und beleidigte ihn.

Durch die eingetroffene Bundespolizeistreife wurde die junge Frau schließlich beruhigt. Nach einer Belehrung über ihre Rechte und Pflichten machte sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Da ihre Identität zweifelsfrei feststand, konnte die Deutsche ihren Weg fortsetzen. Die Ware verblieb im Ladengeschäft. Die Bundespolizei sicherte die Videoaufzeichnungen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell