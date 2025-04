LPI-G: Hausfassaden und Mülltonnen beschmiert

Greiz (ots) - Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Greiz am Elstersteig zu einem Schwelbrand. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich alle Bewohner des Hauses. Vermutlich hatte der 28-jährige Bewohner den Brand mit einer Zigarette ausgelöst. Die Polizei ermittelt die genaue Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

