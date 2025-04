Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsbrand im Greizer Elsterteig

Greiz (ots)

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Greiz am Elstersteig zu einem Schwelbrand. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich alle Bewohner des Hauses. Vermutlich hatte der 28-jährige Bewohner den Brand mit einer Zigarette ausgelöst. Die Polizei ermittelt die genaue Brandursache.

