BPOL NRW: Bundespolizei stoppt alkoholisierte Person ohne Fahrerlaubnis in Herzogenrath

Aachen - Herzogenrath (ots)

Im Rahmen einer Kontrollmaßnahme hat die Bundespolizei in der Nacht zu Montag in Herzogenrath einen 38-jährigen niederländischen Staatsangehörigen gestoppt, der ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stand.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen worden war. Einen Führerschein konnte er bei der Kontrolle nicht vorlegen. Während der polizeilichen Maßnahme versuchte der Fahrer, eine Wodkaflasche unauffällig hinter dem Sitz seines Fahrzeugs zu verstecken. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 mg/l, also 1,28 Promille, was deutlich über dem erlaubten Grenzwert liegt.

Zusätzlich ergab die Fahndungsüberprüfung, dass der 38-Jährige zur Aufenthaltsermittlung im Zusammenhang mit einer Straftat wegen illegalen Anbaus, Herstellung, Handel, Ein-, Ausfuhr von Betäubungsmitteln durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ausgeschrieben war. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er wurde den zuständigen Behörden übergeben.

