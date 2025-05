Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen am Sonntag

Kleve - Emmerich - Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntagmittag, 25. Mai 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 26-jährigen Rumänen. Hierbei legte der Reisende seine gültige rumänische Identitätskarte vor. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wird. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 10-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Rumäne weiterreisen. Im Regionalexpress 13 reiste ein 27-jähriger Deutscher aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Bei der Kontrolle am Bahnhof Kaldenkirchen stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mit einem Haftbefehl wegen Bedrohung und Beleidigung gesucht wird. Hier muss der Mann noch eine sechsmonatige Freiheitsstrafe verbüßen. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hat ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann erlassen. In diesem Fall war noch eine Geldstrafe in Höhe von 1760 zu bezahlen oder eine 88-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Verurteilte wird am Montagvormittag zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich gebracht.

Auf der Autobahn 3 reiste am Sonntagabend ein 27-jähriger Türke als Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisebus in das Bundesgebiet ein. Bei der Kontrolle am Rastplatz Knauheide stellte sich bei der Personalienüberprüfung heraus, dass das Ausländeramt Gütersloh eine Ausweisungs-/ Abschiebungsverfügung gegen ihn erlassen hat. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Am Montagvormittag erfolgt die Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht in Kleve.

