Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verkleidung führt zu Ordnungswidrigkeitenanzeige Bundespolizei beschlagnahmt Anscheinswaffen

Bochum (ots)

Am Mittag des 24. Mais stellten Bundespolizisten im Bochumer Hauptbahnhof einen 19-Jährigen mit zwei täuschend echt aussehenden Waffen fest.

Gegen 13:45 Uhr erhielten die Einsatzkräfte die Meldung, dass sich eine Person, die einen Helm und zwei Waffen trägt, im Hauptbahnhof aufhalten solle. Sofort begaben sich die Polizisten zu der genannten Örtlichkeit am Bahnsteig zu Gleis 4 im Hauptbahnhof Bochum. Dort konnten sie einen deutschen Staatsbürger in einem Kostüm antreffen. Zu dem Kostüm gehörten auch ein Beinholster sowie ein Langwaffenholster, das der Bochumer an der Hüfte trug. Im Beinholster befand sich eine Softair-Waffe ohne Magazin und im Hüftholster eine täuschend echt aussehende Spielzeug-Langwaffe. Nachdem die Identität des Science-Fiction-Fans zweifelsfrei feststand, äußerte er sich zu dem Tatvorwurf. Er gab an, auf dem Weg zum Japan-Tag in Düsseldorf zu sein. Die Langwaffe sei ein Spielzeug, das er selbst bemalt habe, um es echter aussehen zu lassen. Obwohl er aufgrund seines Kostüms und der Waffen bereits in der Vergangenheit öfters ähnliche Einsätze ausgelöst hatte, führte er keine Tasche mit, um die Waffen zu transportieren und zeigte auch wenig Einsicht zu seinem Fehlverhalten. Die Softair-Pistole sowie die täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe wurden durch die Polizisten beschlagnahmt. Der Fan muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens einer Anscheinswaffe verantworten.

