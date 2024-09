POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung

Bingen am Rhein (ots) - In der Nacht vom Samstag den 07.09.2024 auf Sonntag den 08.09.2024 gingen der Polizei Bingen gleich mehrere Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, ins Netz. Zuerst zeigte ein 31-jähriger Moped-Fahrer in Waldalgesheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Der Drogenschnelltest bestätigte den zeitnahen Konsum von Kokain und Amphetamin. ...

