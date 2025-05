Polizei Homberg

POL-HR: Diebe stehlen hochwertiges Werkzeug aus Transporter - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.05.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Sonntag, 04.05.2025, 23:00 Uhr bis Montag, 05.05.2025, 05:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zugang zu einem in der Straße "An der Kippe" in Borken geparkten Transporter der Marke Volkswagen und entwendeten mehrere Kisten mit hochwertigen Werkzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die unbekannten Täter die Schiebetür an der Beifahrerseite des Fahrzeugs mittels unbekannten Werkzeugs und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum.

Hier erbeuteten sie eine akkubetriebene Pressmaschine der Marke REMS, zwei Koffer mit sechs Pressbacken, einen Stemmhammer der Marke BOSCH, ein Akku-Set, einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer und einen Akkuschlagschrauber der Marke MAKITA, ein Abgasmessgerät der Marke BRIGON, eine Säbelsäge der Marke WÜRTH sowie einen kompletten Werkzeugkoffer.

Das erbeutete Diebesgut hat einen Wert, der sich im oberen vierstelligen Bereich bewegt.

Täterhinweise gibt es derzeit keine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Homberg unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell