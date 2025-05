Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannter Täter entwendet Mobiltelefone aus Verkaufsraum

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.05.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, 05.05.2025, 00:15 Uhr bis 02:30 Uhr

Ein unbekannter Täter verschaffte sich Montagnacht, in der Zeit von 00:15 Uhr bis 02:30 Uhr, unbefugt Zutritt in ein Ladengeschäft für den Bereich Kommunikationsmittel in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt. Hier entwendete der Unbekannte mehrere Mobiltelefone.

Nach ersten Erkenntnissen verbog er zunächst einen vor dem Schaufenster befindlichen Gitterrolladen mittels unbekannten Werkzeugs und warf im Anschluss eine der Scheiben mit einem Stein ein. Durch das hierbei entstandene Loch gelangte der Unbekannte in den Verkaufsraum und entwendete mehrere Mobiltelefone der neuesten Generation, unter anderem vier Apple Geräte (I-Phones).

Anschließend flüchtete er zu Fuß auf demselben Weg, auf dem er in das Geschäft hineingekommen war, in Richtung des nahegelegenen Bahnhofes vom Tatort.

Durch einen Zeugen konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: männlich, bekleidet mit dunkler Mütze, dunkler Jogginghose, dunkler Jacke und weiß-grünen Schuhen. Laut dem Zeugen hatte er einen dunklen Rucksack mit einem weißen Streifen dabei.

Die Höhe des bei der Tat entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht angegeben werden.

Der Gesamtwert der entwendeten Mobiltelefone beläuft sich auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

