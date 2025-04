Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Firma für Antriebstechnik: Täter erbeuten 1,5 Tonnen Kupfer - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.04.2025: Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 25.04.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 05:10 Uhr

Über das Wochenende, von Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 05:10 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt in eine Firma für Antriebstechnik in der Bahnhofstraße in Homberg. Dort entwendeten sie etwa 1,5 Tonnen Kupfer.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten durch Abmontieren eines Zaunteils und anschließendem Öffnen des Tores auf das umzäunte Areal der Firma.

Mit einem unbekannten Fahrzeug fuhren sie dann über die Grünfläche zu einer Betriebshalle, in der Kupfervorräte gelagert werden.

Den ersten Ermittlungen zufolge versuchten sie, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Erst durch Einschlagen einer in der Tür befindlichen Scheibe gelangten sie in das Innere der Lagerhalle.

Hier erbeuteten die Unbekannten neben zahlreichen vier Meter langen Kupferstangen auch Kupferreste, ein Mobiltelefon und ein Tablet.

Bei dem Versuch, das Gelände auf demselben Weg zu verlassen, auf dem sie gekommen waren, fuhren sie sich an einem Bordstein und auf der Grünfläche fest. Zum Verlassen des Geländes mussten sie nun einen Flügel des Eisentores abmontieren. So konnten sie das Tor öffnen und sich vom Gelände entfernen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Das von den Dieben erbeutete Kupfer hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Fahrzeuge oder Personen im oben genannten Zeitraum gemacht haben.

Hinweise werden unter Telefon: 05681-774-0 entgegengenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

